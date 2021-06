La murgia a tutto tondo, dalle bellezze paesaggistiche, la via Francigena, sino ad arrivare alle prelibatezze culinarie del territorio. Si intitola “A passo lento”, non solo un titolo da copertina ma un modo diverso di esplorare il territorio murgiano, ed è il tema della rivista a diffusione regionale “Oltre le radici” presentata ieri a Corato dall’omonima associazione presso l’Agriturismo San Giuseppe. Una location scelta non a caso. L’edizione 2021 è stata redatta proprio con la finalità di raccontare la storia di un territorio i cui colori, sapori e tradizioni rappresentano un luogo della Puglia prezioso e che spesso non si conosce fino in fondo. Il presidente di “Oltre le radici” Corrado De Robertis ha presentato così il tema, ricordando la figura del sociologo e politico pugliese Franco Cassano.



“A passo lento” racconta itinerari all’aperto tra i più suggestivi della murgia, ma anche luoghi al chiuso come i Musei che custodiscono la storia del territorio. L’obiettivo dell’associazione “Oltre le radici” è il turismo sostenibile.



Parco dell’Alta Murgia inevitabilmente protagonista all’interno della rivista “A passo lento”. Alla presentazione è intervenuto anche il Presidente Francesco Tarantini. Davvero tante le iniziative del Parco in questa fase di ripresa, ma il lavoro procede già da tempo e con un obiettivo ambizioso.

