In mattinata, in zona Libertà, gli agenti della volante di zona sono intervenuti presso un centro di accoglienza per immigrati per sedare una lite fra un nigeriano ed il responsabile del centro; motivo della discussione la richiesta di reintegro nella struttura dalla quale era stato allontanato da parte dello straniero che è degenerata in minacce gravi e in violenza privata. Pertanto lo straniero è stato denunciato per il reato di minacce gravi e violenza privata.

Nella tarda mattinata, in zona Santa Caterina, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti presso un noto negozio di elettronica all’interno di un centro commerciale, dove hanno fermato e controllato una giovane 25enne, con a carico per precedenti per furto aggravato e rapina impropria; la giovane donna è stata sorpresa dal personale di sicurezza mentre superava le casse del negozio dopo aver asportato un oggetto da un espositore utilizzando una tronchese per tagliare il cavo di sicurezza. L’azione furtiva è costata alla giovane donna una denuncia per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. In serata, nel quartiere Madonnella, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un pluripregiudicato 43enne che, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare per reati di violenza e maltrattamenti ai danni di familiari, era tranquillamente in strada.

L’uomo è stato tratto in arresto per evasione e sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.