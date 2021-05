Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la proposta di legge per permettere la visita dei parenti ai pazienti Covid che si trovano in terapia intensiva in gravi condizioni e assicurare gli incontri tra pazienti in condizioni critiche e i loro familiari. La proposta deriva dalle numerose richieste arrivate da familiari dei pazienti ricoverati in rianimazione, costretti a fare i conti con la grave malattia di un congiunto e con l’impossibilità di vederlo. Il percorso di legge include anche misure igienico-sanitarie molto rigide, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza Covid, attraverso un protocollo che stabilirà le linee guida aziendali per consentire questa tipologia di accessi. Alle aziende sanitarie locali sarà chiesto di adottare con urgenza il Documento di umanità e sicurezza di stabilimento.

Intanto arriva l’intesa tra Governo e Regioni su un altro tema estremamente delicato, quello delle visite nelle RSA. Addio alle “camere degli abbracci”. I familiari degli ospiti presenti all’interno delle case di riposo potranno tornare ad effettuare le visite. Le linee guida prevedono un massimo di due persone per ogni ospite. Per visitare i propri parenti servirà il “green pass” previsto dal Governo, ovvero l’attestazione medica che certifichi il ciclo di vaccinazione completato (prima e seconda dose), o la guarigione dal Covid-19 non più tardi di sei mesi prima, o il tampone (molecolare e antigenico rapido) effettuato entro le 48 ore precedenti. Le visite andranno spalmate nel corso della giornata, qualora possibile dovranno tenersi all’aperto; se al chiuso, bisognerà osservare un metro di distanziamento, due se si è in una regione classificata in zona rossa. Infine, in caso di ospiti o operatori positivi al contagio, saranno i direttori sanitari delle strutture a prendere decisioni su eventuali visite, dopo le dovute valutazioni.

Dopo mesi di solitudine, dunque, e dopo le paure legate al rischio del contagio alleggerite dalla somministrazione del vaccino, ora gli anziani potranno sentirsi meno soli. Le RSA di tutto il territorio nazionale, così come quelle pugliesi, si preparano a riaprire in sicurezza le proprie porte.