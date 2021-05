Il Ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini, nella giornata di ieri ha fatto tappa al padiglione per le maxi emergenze Covid gestito dal Policlinico di Bari all’interno della Fiera del Levante e nel più grande hub vaccinale della Puglia.

L’incontro istituzionale, alla presenza della giunta pugliese e i direttori di Dipartimento, è stata l’occasione per fare il punto su come la Puglia sta affrontando l’emergenza sanitaria ma anche per porre le basi della ripartenza attraverso il Recovery Plan con la consapevolezza che il Mezzogiorno è fondamentale per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza che deve essere attuato secondo la Gelmini senza indugi.

Il Piano di ripresa rappresenta un’opportunità per dare centralità alle persone e certamente un’attenzione particolare sarà riservata ai giovani e alle donne.

Il servizio video di News24.City