Ieri, a Bari, i poliziotti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura, hanno arrestato un uomo per tentata rapina e lo hanno denunciato per aver fornito false generalità.

In tarda serata, in Piazza Aldo Moro, i militari impegnati nel servizio ‘Strade Sicure’ hanno dato l’allarme alla sala operativa della Questura per un tentativo di rapina subita da un barese 54enne. I militari hanno assistito all’aggressione da parte di due soggetti di colore ai danni del malcapitato, nel tentativo di strappargli dalle tasche il portafogli; i militari sono riusciti ad inseguire e bloccare uno dei due responsabili, che alla vista delle divise si erano dati a precipitosa fuga. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti della volante di zona, che hanno contribuito a fermare il cittadino gambiano.

L’uomo nelle prime fasi del controllo ha fornito false generalità, ma dagli accertamenti di rito esperiti è stato compiutamente identificato per un 21enne pregiudicato, in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato tratto in arresto per la tentata rapina e condotto presso il carcere di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente; il gambiano è stato inoltre denunciato per aver fornito false generalità e sanzionato per le violazioni delle norme anti-contagio.