Padre e figlia legate non solo dal legame famigliare, ma anche dalla dura battaglia contro il covid vinta dopo tanta sofferenza. Una storia a lieto fine che arriva da Bari, e che riguarda una piccola paziente di 13 anni, ricoverata il 10 marzo dopo aver contratto il Covid in modo grave e dimessa il 9 aprile. Nel mezzo giorni di paura per una situazione degenerata nel ricorso alla terapia intensiva. Oggi la piccola sta bene, così come il suo papà, anche lui contagiato dal virus, e costretto al reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. Per entrambi ora il percorso post covid si sposta in modalità online. La 13enne, dopo il mese di degenza, ha riportato seri problemi polmonari e la necessità, quindi, di continuare le cure per effettuare la riabilitazione respiratoria. Non potendo muoversi da casa, l’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” ha deciso di organizzare la riabilitazione a distanza. La fisioterapista in servizio, Giovanna Lupis, si è messa a disposizione per svolgere le sedute in telemedicina attraverso uno schermo e una connessione internet: da remoto la dottoressa ha spiegato il tipo di esercizi da fare per l’ossigenazione e per la ripresa delle funzioni respiratorie. A fruire della fisioterapia a distanza sono stati sia la 13enne che il padre della ragazza. E proprio grazie alle sedute via web la giovane paziente si sta riprendendo completamente e ne sta giovando anche il padre.

«La telemedicina, spiegano dall’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, è una risorsa preziosa da sfruttare perché in grado di supportare la gestione della pandemia».