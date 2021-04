Oltre 10 chilogrammi di droga, tra cocaina e hashish, conservati all’interno di un contenitore di plastica nascosto nei pressi di un muretto a secco perimetrale. E’ la scoperta della Polizia di Stato di Bari grazie all’ausilio dei cani antidroga “Faro” e “Sally”. Sono loro infatti ad aver condotto gli agenti nel punto preciso di un terreno incolto nell’agro di Sannicandro di Bari dove è stato rinvenuto lo stupefacente. Da tempo la Polizia aveva notato un insolito via vai di veicoli nei pressi del fondo agricolo, in evidente stato di abbandono. Gli accertamenti effettuati con l’aiuto dell’Unità Cinofila ha permesso di scoprire il motivo di tanto interesse. All’interno del contenitore di plastica, infatti, erano nascosti oltre 6.5 chilogrammi di cocaina, circa 4 di hashish confezionata in panetti, alcune dosi di marijuana e materiale utile al confezionamento di sostanze stupefacenti, tra cui una macchina sigillante per sottovuoti, numerose bustine di plastica, ed una bilancia di precisione. All’interno del contenitore sono state ritrovate anche numerose munizioni.

Tutto il materiale è stato sequestrato dagli agenti di Polizia, un sequestro tuttavia a carico di ignoti. Le forze dell’ordine procederanno ad accertamenti per capire se il materiale rinvenuto sia riconducibile ad uno dei clan presenti nel capoluogo pugliese.