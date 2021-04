Aveva chiesto alla madre un pezzo di focaccia. Ottenuta risposta negativa è andato su tutte le furie e ha iniziato a inveire contro di lei, minacciandola di morte. A quel punto il compagno della donna è intervenuto per sedare gli animi e far desistere il giovane dall’ennesimo comportamento aggressivo e violento: per tutta risposta il 22enne lo ha aggredito fisicamente con calci e pugni.

E’ accaduto a Modugno nel giorno di Pasqua quando i Carabinieri sono stati costretti ad intervenire ed arrestare un 22enne pregiudicato con l’accusa di maltrattamenti, minaccie, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di quella che doveva essere una giornata di festa si è verificata, invece, l’ennesima lite con l’aggressione perpetrata dal giovane nei confronti della propria madre e del compagno convivente, scaturita per futili motivi, ma sulla quale, secondo i militari, aleggia lo spettro della droga.

Al momento dell’arrivo dei Carabinieri, il giovane ha perso nuovamente la testa inveendo contro la madre, il compagno e i militari intervenuti. Una volta accompagnato in caserma ed accertato che le vittime subivano da diversi anni continui maltrattamenti, il 22enne è stato dichiarato in arresto. Ma il giovane, appresa la notizia, si è scagliato contro i militari, strattonandoli nel tentativo di divincolarsi e fuggire. Definitivamente immobilizzato e ultimate le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere di Bari.