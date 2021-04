Ormai ad un passo dai 200mila casi confermati in Puglia dall’inizio della pandemia. Il Covid-19 continua a circolare tanto in regione con gli altri 2142 contagi segnalati all’interno del consueto bollettino epidemiologico della Regione con 13636 tamponi inseriti nei sistemi di calcolo regionali. Salgono ancora molto gli attualmente positivi che superano quota 50mila anche perché i negativizzati sono 700. Sono 23 i decessi. Le province di Bari e Taranto restano quelle con il più alto numero di contagi quotidiani rispettivamente con 711 e 574. Segue la provincia di Lecce che oggi segna 256 nuovi casi, poi Foggia con 241, la BAT con 183 e Brindisi con 173 nuovi contagi. Sfiorano ormai i 145mila coloro i quali hanno sconfitto il Covid-19 mentre sono quasi 2milioni i test sino a questo momento effettuati dai laboratori in Puglia.

Capitolo a parte merita la conta dei ricoveri ormai ben oltre la soglia critica da diverse settimane. Nel complesso sono 2153 i ricoverati nelle strutture ospedaliere pugliesi a causa del Covid-19. C’è una lieve riduzione delle terapie intensive con 256 posti letto occupati pari al 44% di quelli disponibili mentre nei reparti dedicati sono 1897 i ricoverati con 18 pazienti in più rispetto a ieri ed il 50% dei posti letto disponibili. Una pressione ospedaliera importante che dovrebbe cominciare a calare solo nelle prossime giornate con la speranza di aver già raggiunto il picco della curva dei contagi in questi giorni.

La Puglia resta anche al terzo posto in Italia per incidenza del virus ogni 100mila abitanti dopo Valle d’Aosta e Piemonte. 319 i casi confermati con un segno più che non accenna a diventare negativo come in tantissime altre regioni della penisola dove l’incidenza si attesta a 231. In particolare, dopo i dati odierni, la Provincia di Taranto balza in testa alla graduatorie dei territori in Italia con incidenza a 432 casi ogni 100mila abitanti. Bari sale al sesto posto, seppur in discesa, a 370 mentre restano stabili Foggia con 311 e Lecce (ultima provincia in Puglia) con 215. Ancora in leggera salita le province di Brindisi e la BAT che hanno rispettivamente 269 e 265 casi ogni 100mila abitanti registrati negli ultimi sette giorni.