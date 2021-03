Dopo il maxi sequestro di 112 chili di marijuana amnesia effettuato nei giorni scorsi in un magazzino del quartiere Carrassi di Bari, con tre uomini finiti in manette per spaccio, i carabinieri del Nucleo Investigativo del capoluogo hanno rinvenuto e sequestrato, in provincia di Milano, ulteriori 25 chili dello stesso tipo di droga.

Gli investigatori infatti, dopo l’operazione nel territorio barese, hanno subito avviato gli accertamenti del caso per scoprire la provenienza dell’enorme quantitativo di droga sequestrata. Le indagini hanno condotto i militari a Mediglia, comune di 12mila abitanti a sud di Milano, dove uno degli arrestati aveva in locazione un appartamento.

All’interno sono stati trovati alcuni cartoni vuoti di arachidi, ma gli investigatori hanno deciso di approfondire la perquisizione ispezionando con cura un furgone parcheggiato nei pressi dell’abitazione e di proprietà di uno degli arrestati. Nella vettura nascosti in un doppiofondo sono stati scoperti 25 involucri di un chilo ciascuno di marijuana. Un quantitativo di droga che, nel mercato della vendita al dettaglio, avrebbe prodotto un introito illecito di circa 375 mila euro.