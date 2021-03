Era l’8 agosto del 1991, quando circa 20 mila albanesi sbarcarono in Puglia nel Porto di Bari. Un evento storico, senza precedenti, ad oggi lo sbarco in Italia con il più alto numero di migranti di sempre. A 30 anni esatti da quella ricorrenza, l’Italia e la Puglia hanno voluto celebrare quella data storica con una cerimonia istituzionale alla presenza del Primo Ministro albanese, Edi Rama, accolto in aeroporto dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dal Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. Da quel lontano giorno di 30 anni fa la Puglia e l’Albania hanno mantenuto un rapporto di cooperazione reciproca, ribadita durante l’ultimo anno con la pandemia da covid-19 con l’arrivo di medici ed infermieri in Italia a marzo 2020 in pieno lockdown. Questo, solo l’ultimo di una serie di nuovi processi culturali iniziati l’8 agosto del ’91.

Edi Rama, nel corso del suo intervento, ha ribadito il concetto dell’amicizia instaurata con l’Italia in questi 30 anni. Un’amicizia capace di vincere paure e perplessità di quanti a quell’epoca provarono a scatenare l’odio nei confronti dei cittadini albanesi approdati a Bari sulla nave Vlora.

Il servizio.