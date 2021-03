Avevano trasformato un box in un vero e proprio centro di stoccaggio e smistamento della droga dove la Polizia ha scoperto e sequestrato 400 chilogrammi di hashish per un valore di mercato di circa 2 milioni di euro. Per questo motivo gli agenti hanno tratto in arresto, a Noicattaro nel barese, una coppia di cittadini albanesi di 40 e 30 anni.

Il blitz è scattato nella notte tra mercoledì e giovedì. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della coppia e, nel corso della perquisizione, hanno notato che la donna, dopo un cenno d’intesa con il marito e con atteggiamento furtivo, ha tentato di nascondere un mazzo di chiavi all’interno della propria biancheria intima. Erano le chiavi del box, dove era custodito l’ingente quantitativo di stupefacente.

Una volta all’interno del locale, gli agenti della Squadra Mobile ha rinvenuto oltre trenta cassette, solitamente utilizzate per lo stoccaggio di frutta e contrassegnate da una marca spagnola di aglio e cipolle, al cui interno erano occultati 399 pacchi di droga confezionati con precisione industriale.

L’uomo, al termine dell’attività, è stato rinchiuso in carcere. La donna, invece, è agli arresti domiciliari.