I Militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle, durante un servizio mirato al contrasto della vendita di sostanza stupefacente, hanno tratto in arresto una 42enne di Palo del Colle.

Lo spaccio della donna avveniva in pieno centro storico, a pochi metri dalla casa comunale. Per verificare il comportamento della donna è stato attuato un servizio di osservazione, che ha permesso agli uomini della Benemerita di accertare che già dalle 07.00 del mattino iniziava l’attività di vendita della sostanza stupefacente. Dopo aver acclarato diversi scambi sospetti, e dopo aver accertato tutti i movimenti della donna, i militari sono intervenuti bloccandola e procedendo immediatamente alla perquisizione domiciliare, anche con il supporto dell’unità cinofila, che subito ha individuato la sostanza stupefacente in casa. Al termine delle operazioni, complessivamente sono state trovate, 16 dosi di hashish per un peso complessivo di 12 grammi e 91 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 124 grammi. Inoltre sono stati rinvenuti oltre 130 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, e vario materiale per il confezionamento, tutto opportunamente sequestrato. L’arrestata è stata condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’ Autorità giudiziaria.