Da circa 3 anni passava le sue giornate perseguitando attraverso i social network una giovane ragazza di Fasano, Natalia Angelini, ex tronista di Uomini e Donne. Da comune fan su Instagram ad accanito follower, fino a diventare un vero e proprio stalker, con commenti osceni sotto ogni foto pubblicata della donna. Per questo motivo i Carabinieri di Monopoli hanno disposto il divieto di dimora in Puglia per un 54enne commercialista di Catania, ritenuto responsabile di atti persecutori.

A nulla sarebbe servito bloccare il profilo dell’uomo che pur di arrivare alla showgirl, avrebbe creato profili falsi, anche con immagini di altre donne, con il solo fine di infangarla. In un’occasione, avrebbe anche preso una casa vacanza in Puglia, accanto all’abitazione della vittima, solo per farle una “sorpresa”.

Ieri pomeriggio, l’evento che ha dato una svolta alla vicenda. Il 54enne si sarebbe appostato sotto casa della donna e, una volta fuori dall’abitazione, l’avrebbe afferrata per un braccio con la scusa di consegnarle un regalo. La vittima ha però riconosciuto il persecutore e, con l’aiuto di altri passanti, si sarebbe divincolata per poi allertare i Carabinieri.

I militari, subito sulle tracce dell’uomo, lo hanno trovato nella piazza centrale di Monopoli dove lo stesso sperava di incontrare nuovamente la vittima. Dopo le formalità di rito, nei suoi confronti è stato disposto il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo e di avvicinarsi alla vittima, oltre al divieto di dimora in Puglia.