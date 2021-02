Approfondite attività info-investigative hanno consentito alla Compagnia di Monopoli, in

sinergia e collaborazione con l’INPS, di individuare un soggetto che, pur risultando

evasore totale, percepiva il beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC) e aveva accesso al

Patrocinio a spese dello Stato.

L’operazione ha avuto origine dall’approfondimento della posizione patrimoniale e

reddituale del soggetto, a seguito della richiesta e dell’ottenimento dell’accesso al Gratuito

Patrocinio. Avendo rilevato, mediante interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo,

l’assenza di tutte le dichiarazioni fiscali l’attività investigativa è stata ulteriormente estesa.

In particolare, è stata dapprima effettuata la verifica della sussistenza di tutti i requisiti

normativamente previsti per beneficiare del Reddito di Cittadinanza. In tale contesto, è

emerso che il soggetto, una donna titolare di partita IVA, aveva omesso di autodichiarare

nell’apposita domanda di richiesta, come proprio patrimonio familiare, i redditi conseguiti

mediante la sua attività di commercio al dettaglio, qualificandosi come disoccupata.

Pertanto, è stata ritenuta responsabile della fattispecie di reato specificamente prevista

dalla normativa in materia per chiunque renda false dichiarazioni allo scopo di beneficiare

indebitamente del RdC, per un ammontare complessivo, nel caso di specie, di euro

8.998,50.

Parallelamente, gli operanti hanno scoperto che sia tale soggetto sia il coniuge avevano

chiesto ed ottenuto l’accesso al Patrocinio a spese dello Stato, omettendo di

comunicare, nell’apposita autocertificazione, la percezione del Reddito di Cittadinanza e i

redditi conseguiti attraverso l’attività della ditta individuale.

Ne è conseguita, quindi, la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Bari della titolare della D.I., per aver reso false dichiarazioni al fine di beneficiare del

RdC e per le falsità e le omissioni nella dichiarazione sostitutiva e nelle comunicazioni

finalizzate ad accedere al Gratuito Patrocinio. Per quest’ultima fattispecie è stato ritenuto

responsabile e, di conseguenza, denunciato anche il coniuge, il quale aveva presentato

distinta richiesta per il Patrocinio a spese dello Stato.

A ciò si è affiancato un controllo fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e

dell’IRAP, che ha consentito di quantificare e constatare le imposte che sono state

sottratte a tassazione nel corso degli anni, per un ammontare complessivo di oltre 115.000

euro di elementi positivi di reddito non dichiarati e oltre 30.000 euro di IVA dovuta.

In questo ambito sono state contestate, infatti, l’omessa presentazione delle dichiarazioni

e la presentazione di dichiarazioni infedeli, avuto riguardo agli anni d’imposta dal 2014 al

2019, oltre che l’irregolare tenuta delle scritture contabili, atteso il sistematico ricorso a

documentazione extra-contabile per occultare il reale volume d’affari movimentato.

L’attività complessivamente svolta rappresenta il segno tangibile del carattere trasversale

delle Fiamme Gialle baresi, in quanto ha consentito di valorizzare il patrimonio informativo

inizialmente acquisito al fine di procedere alla contestazione di una pluralità di violazioni,

seppur tutte riconducibili alla percezione indebita di risorse pubbliche ed alla

sottrazione all’Erario di materia imponibile.