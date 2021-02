Molfetta guarda al futuro, e lo fa partendo dal mare. Procedono in modo spedito i lavori presso il cantiere del nuovo Porto commerciale. Un’opera di grandi proporzioni che nell’estate 2022 trasformerà il volto ed il ruolo della città nel basso adriatico. 80 milioni di euro il costo totale per un progetto che punta a dar linfa nuova alla vocazione commerciale di Molfetta, in previsione di un’altra opera già in fase avviata: ovvero la realizzazione di un collegamento ferroviario tra Porto e zona industriale che rivoluzionerà il trasporto merci. Un progetto finanziato da un privato e dal valore di circa 70 milioni di euro.

Molfetta dunque si candida ad avere un ruolo strategico sul basso Adriatico, e si propone come realtà portuale complementare al Porto di Bari.

«Al momento non ci sono criticità nella prosecuzione dei lavori», spiegano gli ingegneri Marconi e Loliva, rispettivamente Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurzza. «Abbiamo recuperato i mesi di chiusura del lockdown – spiegano -. Contiamo di portare a termine l’opera entro luglio del 2022».

