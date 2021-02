Ieri a Bari i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Bari, hanno denunciato a vario titolo 2 persone. Nel quartiere San Paolo gli agenti della volante di zona sono intervenuti per un’animata lite in famiglia; con non poche difficoltà sono riusciti a sedare gli animi.

In particolare un barese pluripregiudicato 40enne, con a carico precedenti per maltrattamenti in famiglia, ha tentato di aggredire la compagna nella sua abitazione; anche in presenza della Polizia, l’esagitato ha continuato ad agitarsi minacciando di morte la compagna e gli agenti, opponendo per tutte le fasi dell’intervento fattiva resistenza. L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici di polizia e deferito all’Autorità Giudiziaria competente per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nonché per minacce aggravate nei confronti della compagna.

Nei pressi della Pineta San Francesco i poliziotti hanno fermato e controllato un pregiudicato barese 25enne, con precedenti specifici in materia di stupefacenti; l’uomo è stato colto in possesso di 4 grammi circa di hashish che ha dichiarato sostanza per uso personale; il giovane è stato segnalato all’ Autorità Amministrativa per il relativo possesso e adesso dovrà rispondere alla competente Autorità con probabili restrizioni circa i documenti validi all’espatrio e la patente di guida.