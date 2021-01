Allerta arancione per vento localizzato su tutta la Puglia dalle 8 di domenica e per le successive 12-18 ore. Il Centro funzionale di Protezione Civile della Regione Puglia informa che sono previsti venti meridionali, da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte: possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per il momento si raccomanda di osservare alcune utili indicazioni:

• prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;

• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole, ecc.);

• non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami.