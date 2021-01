Un nuovo carico prezioso è quello dei vaccini anti covid-19 che è giunto in Puglia tra le giornate di ieri ed oggi. Sono in totale 112mila le dosi del vaccino Pfizer in possesso della Regione dal 31 dicembre scorso. Di queste già somministrate sono il 75,6% e cioè 84708 di cui poco più di 7300 ad anziani over 70. In totale, invece, sono circa 13mila i pugliesi già completamente immunizzati al Covid-19. Coloro i quali, cioè, operatori sanitari e ospiti delle Rsa e Rssa, che hanno già ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer.

Si attendono nei prossimi giorni le prime dosi del vaccino dell’azienda Moderna mentre si attende con ansia anche il via libera dell’EMA per il vaccino dell’azienda AstraZeneca. Nel frattempo la Polizia di Stato con la Stradale, si sta occupando della scorta del prezioso carico che giunge nelle strutture di stoccaggio attraverso corrieri espressi. Equipaggi della Polizia Stradale effettuano regolarmente staffette al fine di scortare gli approvvigionamenti dei vaccini in arrivo.