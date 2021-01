Prende sempre più forma il nuovo Ospedale di Monopoli Fasano. I lavori per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero da 299 posti letto procedono spediti e hanno trovato un più forte impulso a seguito della ripresa dopo la sospensione imposta dall’emergenza sanitaria Covid-19. Nel video girato con un drone sul cantiere si possono già notare le opere in calcestruzzo già quasi complete. La struttura sarà formata da singoli blocchi funzionali serviti da percorsi interni. Previsto anche un polo tecnologico separato dal corpo di fabbrica principale. Il nuovo ospedale della ASL Bari sorge su una superficie pari a 17.800 ettari, disporrà di 299 posti letto sviluppati su tre livelli, 150 camere di degenza, 4 sale operatorie, parcheggio per 1150 posti auto, impianti fotovoltaici e potrà servire un bacino d’utenza di oltre 260mila persone. L’investimento per l’opera è pari a 114.300.000 euro. I lavori sono iniziati a settembre del 2018.

Scene riprese nel video che sono quelle che in tanti si augurano di poter vedere presto anche nel territorio della sesta provincia pugliese dove è in corso di gestazione il progetto del nuovo ospedale di Andria, che sorgerà in contrada Macchie di Rose in un’area di 19 ettari e che prevede un investimento complessivo di circa 138 milioni di euro e potrà contare su 400 posti letto. In questo momento c’è però un contenzioso in atto dopo il bando per la progettazione esecutiva dell’opera anche se la ASL BT punta a superare l’empasse in breve tempo subito dopo le sentenze degli organi giudiziari.

Assieme all’ospedale di Monopoli-Fasano già in fase di realizzazione sono in fase di progettazione altri tre interventi tra cui proprio quello di Andria, quello del Sud Salento ed un ammodernamento del “Riuniti” di Foggia. Questi interventi sono quelli prioritari per la Regione Puglia in termini di edilizia sanitaria e per cui il Ministero della Salute ha già stanziato oltre 318 milioni di euro.