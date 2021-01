Agricoltura pugliese sempre più nel segno dei giovani. Nel 2020 è stato registrato un balzo del 14% di imprese condotte da under 35 rispetto a cinque anni fa, in netta controtendenza con l’andamento generale. Un dato confortante ma che necessiterà di sostegno da qui in avanti. E’ quanto ha sollecitato Coldiretti Giovani Impresa Puglia nel corso del webinar per coltivare i giovani talenti in agricoltura grazie all’utilizzo strategico e programmatico dei fondi strutturali e della Next Generation EU. Secondo Coldiretti «è in atto un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale con il mestiere della terra che non è più considerato l’ultima spiaggia di chi non ha un’istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per le giovani generazioni istruite». «Oggi, in Puglia, 1 impresa su 10 condotta da giovani svolge una attività rivolta all’agricoltura e allevamento per garantire la disponibilità di alimenti sani e di qualità alle famiglie», così ha parlato il direttore regionale di Coldiretti, Pietro Piccioni.

«Numeri – sottolinea – che potrebbero essere addirittura più consistenti senza gli ostacoli frapposti dalla burocrazia a coloro che vorrebbero costruirsi un futuro in campagna». Poi Coldiretti denuncia: «Con il PSR Puglia risulta finanziabile solo il 20% delle oltre 5 mila domande presentate dai giovani, una sconfitta per le speranze di tanti giovani ma anche per la Puglia che perde opportunità strategiche per lo sviluppo in un settore chiave per la ripresa economica, l’occupazione e la sostenibilità ambientale soprattutto nel Mezzogiorno».

«In agricoltura i giovani hanno continuato a lavorare durante la pandemia nei campi e nelle stalle – insiste Coldiretti Puglia – per non far mai mancare le forniture alimentari della popolazione anche con iniziative di sostegno sociale e di solidarietà che l’agricoltura moderna è oggi in grado di offrire. E’ necessario investire sull’agricoltura che è un settore strategico per far ripartire l’Italia grazie anche a una nuova generazione di giovani attenti all’innovazione e alla sostenibilità”, ha concluso la leader dei giovani della Coldiretti Veronica Barbati.