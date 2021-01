Sono 403 i casi positivi di Covid registrati in Puglia nella giornata di lunedì a fronte di 3.065 test eseguiti. Seppur i numeri non siano allarmanti anche per la concomitante festività domenicale, resta purtroppo alto l’indice di positività che supera il 13%.

La provincia con il maggior aumento di casi resta quella di Bari con 175 nuove positività accertate, seguono quella di Foggia con 117, 62 in quella di Lecce, 22 in quella di Brindisi, 18 nella provincia di Taranto e solo 14 nella Bat.

L’ultimo bollettino epidemiologico della regione riporta anche 26 decessi: 13 nella provincia di Bari, 8 in quella di Foggia, 2 1 nelle province di Taranto e Bat e uno in quella di Brindisi.

Torna a scendere il numero degli attualmente positivi, che dopo la registrazione odierna di 958 negativizzati, arriva a 55.512. Resta praticamente invariato il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi, in totale sono 1.541 di cui 143 in terapia intensiva dove solo nella giornata di oggi ci sono stati 11 nuovi ingressi.

Rallenta purtroppo, come in diverse regioni d’Italia, la campagna di vaccinazione a causa del preannunciato ritardo dell’arrivo delle dosi da parte dell’azienda Pfizer. Al momento in Puglia sono 57.724 le dosi somministrate (il 77,4%) tenendo conto che da alcuni giorni sono iniziati i richiami per i soggetti che hanno ricevuto la prima dose.