L’esplosione di un ordigno artigianale, probabilmente una bomba carta, ha divelto la saracinesca di ingresso e danneggiato parte del muro esterno di un negozio di detersivi nel quartiere Palese di Bari. E’ accaduto intorno alle 5 del mattino in via Maria Chieco Bianchi, angolo con via Duca d’Aosta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia per i rilievi. Sono in corso le indagini per accertare la natura dell’esplosione, se cioè si sia trattato di un atto intimidatorio.