E’ stato un anno difficile per tutti e lo sport probabilmente è stato il settore più colpito dalla pandemia da Covid-19. Dallo stop a tutte le attività per il lockdown, alla ripresa a singhiozzo dei vari campionati professionistici e dilettantistici. Non sono mancate le favole come quella dell’Happy Casa Brindisi, le altalene di emozioni come il passaggio dalla gioia momentanea del Bitonto per la prima storica promozione in C alla disperazione per l’accertata combine contro il Picerno. Un 2020 che ha visto nuovamente protagonista il marciatore andriese Francesco Fortunato e che purtroppo ci ha tolto un grande calciatore come Rocco Augelli.

In questa piccola clip abbiamo voluto raccontarvi le emozioni sportive di questo anno particolare, complicato e che gli sportivi si augurano di non rivivere mai più. Con l’auspicio che il 2021 possa essere l’anno della svolta e della ripresa definitiva di tutte le attività.

Il video di News24.City