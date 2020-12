Meno di un mese fa, dopo lunghe indagini svolte dai carabinieri di Molfetta, era stato arrestato perché ritenuto responsabile di almeno 12 scippi, tutti ai danni di persone anziane, consumati nel nord barese tra luglio del 2018 e settembre del 2020. Protagonista della vicenda è un 51enne di Barletta, oggi raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Trani per i reati di rapina e furto con strappo, riguardante ulteriori 10 scippi commessi nei primi 6 mesi dell’anno in corso: nove a Molfetta e uno a Terlizzi.

Alcune di queste vittime purtroppo si trovano ancora in cura per le lesioni subite in occasione della loro aggressione. Il lavoro condotto dagli investigatori su tutti gli scippi commessi in quel periodo dell’anno a Molfetta e zone limitrofe ha evidenziato, in tutti gli episodi contestati, elementi indicativi ed univoci circa le responsabilità dello “scippatore seriale” barlettano: modus operandi, sempre gli stessi indumenti, lo stesso scooter con la targa contraffatta e sempre lo stesso genere di vittime. Persone anziane e indifese.