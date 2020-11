Qualche giorno fa la pattuglia della Polizia Ferroviaria, in servizio di vigilanza nella Stazione di Bari Centrale, è stata avvisata dal capotreno dell’Intercity, proveniente da Taranto e diretto a Milano, della presenza di una donna sul marciapiede in stato confusionale. Gli agenti intervenuti hanno individuato immediatamente la signora, che, vestita in maniera trascurata e con ai piedi delle pantofole, sembrava spaesata. Una volta tranquillizzata, la donna ha seguito i poliziotti, accettando di buon grado una bevanda calda e dei biscotti ed ha confidato loro di essersi allontanata dall’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era ricoverata. Successivamente la stessa ha fornito agli agenti l’utenza telefonica della sorella che, contattata immediatamente, ha confermato lo stato di difficoltà della congiunta, una quarantenne originaria della provincia di Campobasso, affidata da circa due mesi ad una Comunità in provincia di Taranto e ricoverata poi, da qualche giorno, presso l’ospedale da cui si era allontanata. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del servizio 118.

Ogni anno la Polizia Ferroviaria rintraccia numerose persone scomparse, fra cui molti minori, e, non di rado, si tratta di soggetti con gravi disturbi psichici, attratti, nel loro istinto di fuga, dagli ambiti ferroviari.