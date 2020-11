I poliziotti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari, in diversi interventi, hanno arrestato una persona e denunciato, a vario titolo, 2 persone.

Al quartiere San Paolo, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un pregiudicato e durante il controllo il 36enne ha cercato di nascondere la propria identità, fornendo dati falsi, ed ha tentato di occultare alcune dosi di cocaina che, tuttavia, sono state rinvenute e sequestrate dagli agenti. Il giovane è stato arrestato e sottoposto questa mattina a processo per direttissima.

Nel quartiere Japigia i poliziotti della Squadra Cinofili Antidroga e del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati in servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, nel primo pomeriggio, hanno effettuato controlli nell’area condominiale di pertinenza di uno stabile e, seguendo l’inesorabile fiuto dei cani antidroga, hanno rinvenuto 30 grammi di hashish, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Successivamente hanno esteso il controllo al parco “Ecopoli” ed hanno rinvenuto 8 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti e tolta dalla disponibilità di eventuali spacciatori.

In zona Stanic gli agenti della Squadra Volante hanno deferito all’A.G. competente una donna barese incensurata, 58enne, che a seguito di un litigio con il suo ex marito ha utilizzato un rastrello per colpirlo ripetutamente, procurandogli leggere escoriazioni sulle gambe.

A San Pasquale, i poliziotti hanno denunciato una donna barese 42enne pregiudicata, resasi responsabile di furto aggravato all’interno di una farmacia di zona, la 42enne si è impossessata di alcuni articoli, tentando di andar via senza pagare.