Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio tesi a verificare il rispetto delle norme anti contagio, i poliziotti della Squadra Volante, unitamente ad agenti della Polizia Locale, hanno sottoposto a controllo alcuni circoli ricreativi.

In un circolo, al quartiere Poggiofranco, sono state sorprese ben 19 persone che, all’atto del controllo, erano intente a giocare una partita a carte. Sottoposte a controllo di polizia, 10 sono risultate gravate da precedenti penali. Tutti sono stati sanzionati per la violazione di quanto previsto dalle norme in vigore per contrastare il diffondersi dell’epidemia da covid-19. All’interno del circolo, inoltre, erano presenti 3 video slot, detenute senza alcuna autorizzazione, che sono state sequestrate.

Gli agenti sono inoltre intervenuti ieri al San Paolo, controllando un bar e l’attigua sala giochi. La sala giochi è risultata abusiva, e gli 11 apparecchi elettronici, attivi e privi di qualsiasi titolo autorizzatorio, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Comminata al gestore una sanzione amministrativa pari a 110.000,00 euro.

Sempre nella giornata di ieri, la Divisione Anticrimine della Questura di Bari ha notificato la misura di prevenzione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR), emessa dal Sig. Questore di Bari, ad un 20enne pregiudicato barlettano, precedentemente arrestato dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Barletta. Il giovane, responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nei pressi di un bar del centro cittadino, per tre anni non potrà accedere e stazionare nei pressi di tutti i bar, pub e locali di pubblico intrattenimento della città di Barletta.