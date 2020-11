I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Modugno, ieri mattina hanno svolto un servizio straordinario anti droga nel quartiere Japigia, in particolare nelle palazzine di via Giorgio La Pira.

I militari, grazie all’importante aiuto di un’unità cinofila, sono riusciti a trarre in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di 120 g circa di hashish, un 63enne censurato che, a seguito di perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso della citata droga (di cui 13 grammi già suddivisi in dosi pronte per la vendita) e di materiale per la pesatura ed il confezionamento della stessa.

L’arrestato, posto agli arresti domiciliari, stamattina è comparso “da remoto” innanzi al GIP del Tribunale di Bari, che ne ha convalidato l’arresto. Il materiale sequestrato verrà ora analizzato prima del deposito presso i competenti uffici.