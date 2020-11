Stavano giocando sui binari della stazione ferroviaria di Modugno, un gioco molto pericoloso che consisteva nel posizionare sassi sui binari con i treni in transito. Non appena un macchinista si è accorto della gravità della situazione ha immediatamente allertato i Carabinieri che in pochi minuti sono giunti sul posto.

E’ accaduto ieri sera nel comune barese dove i militari hanno denunciato in stato di libertà i genitori di 4 ragazzini per abbandono di minori o persone incapaci. L’immediato intervento ha consentito di bloccare una 15enne di Bari e tre minori non imputabili, perché di età compresa tra i 12 e i 13 anni. Una volta fermati i ragazzini hanno subito ammesso il fatto, inconsapevoli della gravità del loro gesto che aveva messo a serio rischio la loro incolumità e quella dei viaggiatori che si trovavano sui convogli in transito.

Messa in sicurezza la linea ferroviaria, così, i minori sono stati accompagnati in caserma per rintracciare i rispettivi genitori: 3 di essi provenivano da Bari, mentre uno è originario di Modugno. Tutti sono stati multati per non aver rispettato il distanziamento sociale e in tre per il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La sanzione di 400 euro sarà comminata a carico dei loro genitori. Al termine delle attività, poi, la 15enne è stata segnalata alla Procura dei Minori per attentato alla sicurezza dei trasporti.