I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno, nell’ambito di specifici servizi volti al controllo del territorio, nella serata di ieri, hanno arrestato a Grumo Appula, B.G., 38enne, noto pregiudicato locale.

L’uomo, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato intercettato dai militari dell’Arma a Grumo Appula, alla via C. Colombo mentre inseriva un involucro all’interno di una sacca di una bicicletta elettrica in uso ad un 17enne del luogo. Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, i carabinieri decidevano di controllare i due soggetti, tuttavia B.G. prelevava la busta appena inserita e si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le sue tracce nel centro abitato; il 17enne, invece, veniva bloccato e dai preliminari accertamenti emergeva che stava per ricevere della droga. Le immediate ricerche hanno poi permesso di rintracciare, poco dopo, il 38enne, nel centro storico e, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di uno spinello. Quando ormai pensava di averla fatta franca, i militari, in un luogo poco distante dalla sua abitazione, e ubicato lungo il tragitto di fuga percorso dallo stesso, rinvenivano la busta con la quale il sorvegliato era fuggito e della quale si era disfatto gettandola all’interno del cortile di una scuola. All’interno vi erano ben 25 grammi di marijuana. A quel punto per il B.G. sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale. L’arresto è stato poi convalidato la mattina successiva e il Tribunale di Bari ha disposto gli arresti domiciliari.