I poliziotti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari, in diversi interventi, hanno deferito in stato di libertà, a vario titolo, tre persone.

In Via Sparano, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un cittadino 24enne del Bangladesh, senza fissa dimora e pregiudicato, sorpreso mentre disturbava la quiete pubblica imprecando e molestando i cittadini astanti; l’uomo è stato deferito all’AG competente anche per resistenza a Pubblico Ufficiale poiché, all’atto del controllo, opponeva resistenza agli agenti, sanzionato per violazione delle norme anti contagio e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

Nel quartiere San Paolo, i poliziotti hanno fermato un pregiudicato barese 36enne in compagnia di altro pregiudicato; dal controllo è emerso che l’uomo era destinatario della misura di obbligo di soggiorno ed è stato deferito all’AG competente per la violazione della misura.

A Mungivacca, gli agenti della Volante di zona sono stati inviati in un noto centro commerciale dove una donna barese classe ‘78, incensurata, è stata sorpresa con della merce occultata all’interno del carrello che non aveva provveduto a pagare; la 42enne è stata deferita all’AG competente per furto aggravato.