Solo in Puglia, ne sono affette circa 90 persone, molte delle quali sono bambini. Una malattia piuttosto raro, che colpisce le cellule che regolano l’attività dei muscoli, compromettendo così la regolarità dei movimenti. Si chiama SMA, acronimo di Atrofia Muscolare Spinale, patologia genetica che si manifesta prevalentemente nel primo anno di vita ma che può presentarsi anche in età adulta, provocando una regressione delle funzioni motorie.

Combatterla vuol dire riconoscerla e farla conoscere, attraverso una serie di iniziative che vogliono ad accendere i riflettori sulla malattia. È il caso di “Lupo racconta la SMA” un audiolibro di favole per bambini scaricabile gratuitamente su Internet. Ma anche per gli adulti si può fare molto ed è essenziale il fattore tempo: riconoscerne i sintomi diventa di vitale importanza per avviare quanto prima un corretto percorso terapeutico. È quello che fanno molti dei centri specializzati della regione, attrezzati per formulare una diagnosi precoce attraverso una visita specialistica ed un test di generica molecolare.