Un incendio, di natura molto probabilmente dolosa, è scoppiato all’alba nel quartiere Palese di Bari devastando ulteriormente la struttura demaniale sul mare dell’ex ristorante L’Ancora già quasi completamente distrutta da un altro incendio nel 2019.

I vigili del fuoco stanno spegnendo le fiamme da diverse ore. Il rogo, stando alle segnalazioni, sarebbe scoppiato intorno alle 6.30. Sul posto ci sono anche Polizia locale, carabinieri, Polizia di Stato e tecnici del Comune, oltre al presidente del Municipio Vincenzo Brandi.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura, chiusa da diversi anni e attualmente nelle mani del Comune che aveva affidato alla ripartizione urbanistica la progettazione per un futuro utilizzo. Nel giugno 2019 l’ex ristorante era stato incendiato di nuovo, anche in quella occasione con danni seri alla struttura che era stata successivamente messa in sicurezza. Quel rogo avvenne pochi giorni dopo la scadenza del bando per l’affidamento della concessione.