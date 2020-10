Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sannicandro di Bari, ha denunciato in stato di libertà due giovani 26enni, del luogo, sorpresi a rubare delle olive da tavola.

Nel corso di uno specifico servizio svolto nelle aree rurali del territorio e finalizzato a contrastare i reati in danno di agricoltori, in un fondo agricolo, in C.da Manovolta, i Carabinieri sorprendevano i due giovani che avevano da poco iniziato a rubare delle olive che raccoglievano in un secchio. A questo punto i militari hanno recuperato il prodotto raccolto restituendolo al legittimo proprietario, mentre per i due è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

Contestualmente, i due 26enni sono stati anche sanzionati amministrativamente per il mancato uso e possesso dei dispositivi di protezione individuale in violazione delle norme sul contenimento del COVID-19.