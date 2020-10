I finanzieri di Bari, grazie anche al fiuto infallibile del cane antidroga Zago, hanno arrestato un cittadino gambiano di 27 anni, pusher particolarmente attivo nel cuore della movida barese.

Fermato per un controllo, in zona centro, il ragazzo ha subito consegnato spontaneamente ai militari 4 bustine in plastica contenenti circa 11 grammi di marijuana. Durante la successiva perquisizione, poi, all’interno di un involucro in plastica che il 27enne aveva nascosto nella biancheria intima, i finanzieri hanno trovato ulteriori 32 grammi di marijuana e 36 compresse del farmaco ansiolitico Rivotril, comunemente definito nell’ambiente dello spaccio ‘eroina dei poveri, perché, se assunto insieme a bevande alcoliche, provoca effetti simili al più noto oppiaceo.

Il giovane gambiano, così, è stato tratto in arresto e rinchiuso in carcere. La sostanza stupefacente, invece, è stata sottoposta a sequestro.