“Linee Strategiche attraverso Sistemi alimentari sostenibili per i 41 Comuni della Città Metropolitana di Bari”: è stato questo il tema al centro dell’incontro organizzato dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, in collaborazione con Regione Puglia, nell’ambito dell’84esima edizione della Fiera del Levante.

L’appuntamento rientra nell’ambito dell’iniziativa #Insieme per gli SDG che Ministero degli Esteri, FAO, Nazioni Unite, Save the Children e Istituto Agronomico Mediterraneo hanno lanciato per l’avvio delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

Un’occasione per far conoscere a tutti il percorso che la Città Metropolitana di Bari ed i suoi 41 Comuni hanno seguito per sviluppare modelli alimentari innovativi, puntando sulla cooperazione e partecipando anche ad importanti lavori di ricerca nazionali ed europei.

Una dei tanti progetti seguiti dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari in materia di sviluppo sostenibile, come il Pon “Legalità”.

Tra gli ospiti dell’incontro, il ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, che ha illustrato le misure messe in campo sul piano dell’emergenza alimentare e della sicurezza dei consumatori.