I finanzieri della Tenenza di Molfetta, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno trovato, in via San Marco, un sottano destinato a centrale di confezionamento per la vendita a dettaglio di droghe leggere.

Nel locale sono stati ritrovati bilancini, bustine di cellophane e attrezzature per il confezionamento, oltre alla sostanza stupefacente, quantificata in 329 grammi di marijuana e 182 grammi di hashish. Il locale, non accatastato, era nella disponibilità di due soggetti molfettesi, di cui un sorvegliato speciale con precedenti specifici, sorpresi mentre erano intenti alla preparazione delle dosi.

Entrambi sono stati tratti in arresto e, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.