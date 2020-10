Una nave con circa 800 migranti arriverà a Bari da Lampedusa. La notizia anche se non trova ancora conferme ufficiali da parte del Viminale sarebbe stata già anticipata alle autorità baresi (tra cui la stessa Prefettura). Non si conosce ancora l’esatto orario di approdo, che potrebbe avvenire forse domani.

A bordo della nave, la Rhapsody di GNV, secondo quanto si è appreso, ci sarebbero migranti che hanno concluso la quarantena e che sarebbero giunti in Sicilia nelle ultime settimane. La Prefettura di Bari avrebbe messo in moto la macchina organizzativa per la ricollocazione anche se si aspetta la comunicazione ufficiale del ministero dell’Interno.

I migranti saranno trasferiti in altre località, quindi Bari sarebbe solo un porto di approdo per ila successiva dislocazione in altri centri.

La notizia in qualche modo era già stata anticipata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Melchiorre in un post su Facebook. I migranti a bordo sono stati tutti sottoposti a screening sanitario e quarantena.

Al termine della riunione in Prefettura a Bari si apprende che la nave è attualmente ferma per rifornimento ad Augusta e partirà per Bari nelle prossime ore. I migranti a bordo, tra i quali circa cento minorenni non accompagnati che saranno trasferiti in centri di accoglienza, sono già stati tutti sottoposti a tampone alla partenza risultando negativi. Gli screening sanitari proseguono anche a bordo grazie all’assistenza della Croce rossa. Per domani mattina è stata convocata una nuova riunione operativa in Questura a Bari.