Lezioni di avvicinamento al vino, trampolieri e artisti di strada, performance di danza nell’acqua e opere d’arte digitale. È stata una domenica ricca di appuntamenti alla Fiera del Levante di Bari. La seconda giornata della Campionaria (che è in programma sino all’11 ottobre) si è aperta con una masterclass dedicata al vino, organizzata nell’ambito della manifestazione “Be Wine”, ospitata nel padiglione 20 dell’area fieristica: una lezione gratuita incentrata sul patrimonio enologico del territorio, per conoscere le principali caratteristiche dei più importanti vitigni pugliesi.

A tenere i visitatori con la testa all’insù ci ha pensato invece la squadra di trampolieri che, a partire dalla mattina e per tutta la giornata, si è esibita in diversi punti del quartiere fieristico, con strabilianti coreografie e figure fantastiche. Spazio allo spettacolo e alle emozioni subacquee con la performance coinvolgente del Waterbowl Show: in scena, tre splendide danzatrici che, come delle sirene, si sono esibite in tuffi, contorsioni ed acrobazie mozzafiato, all’interno di una vasca trasparente, piena d’acqua. È stata invece l’arte digitale la protagonista del Salone dell’Innovazione, che ha ospitato l’illustratore canadese Matthew Watkins ed i suoi disegni fatti con le dita.

Paesaggi, animali, personaggi dei fumetti: tutto ciò che è venuto fuori dalla fantasia di Watkins, è stato riprodotto attraverso lo schermo di un tablet dallo stesso artista che, in occasione della Campionaria, ha voluto anche omaggiare la città di Bari con una creazione dedicata a San Nicola. Un esempio straordinario delle enormi potenzialità del rapporto che lega il mondo dell’arte alle nuove tecnologie.