I Militari della Stazione Carabinieri di Bitonto, con il supporto di unità cinofile e dei colleghi dello squadrone eliportato cacciatori Puglia, la scorsa sera hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno setacciato tutta l’area di via Sandro Pertini, considerata zona di spaccio, effettuando diversi controlli, perquisizioni veicolari e domiciliari. Durante le operazioni, dal balcone di uno degli appartamenti sottoposti a controllo qualcuno ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente posseduta in casa, lanciandola giù. Il tentativo è stato vano, infatti i carabinieri che avevano già cinturato la palazzina hanno notato il gesto e individuato subito l’autore, recuperando la sostanza. Le perquisizioni presso le abitazioni hanno portato poi al rinvenimento di materiale da confezionamento e all’identificazione di quattro soggetti, tre, di cui uno 17enne, tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio in concorso e uno, 19enne, deferito in stato di libertà per il medesimo reato.

La sostanza stupefacente rinvenuta in una borsa nera contenente 194 gr di marjuana suddivisa in 124 dosi, 56 gr di hashish suddivisa in 40 dosi, e 25 gr di cocaina divisa in 54 dosi, di marjuana, è stata sottoposta a sequestro, unitamente a 4 radiotrasmittenti utilizzate dai giovani per comunicare l’eventuale arrivo dei carabinieri.

Gli arrestati, come disposto dalla Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti presso la casa circondariale e l’I.P.M. di Bari.