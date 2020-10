Fervono i preparativi per BeWine, il “Salone Mediterraneo dei Vini”, novità dell’edizione numero 84 della Fiera del Levante in programma dal 3 all’undici ottobre prossimi. Protagonisti nello spazio allestito nei padiglioni 18 e 20 della campionaria generale internazionale, i vini di Puglia pronti a raccontarsi a operatori di settore e winelover. Organizzato dalla Nuova Fiera del Levante, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Puglia e il sostegno del Dipartimento Agricoltura della Regione, la rassegna mira anche a rafforzare il legame tra il vino e i territori di produzione, in una manifestazione sempre più protesa verso il bacino del Mediterraneo.

Importante vetrina per i produttori aderenti, il Salone, realizzato in partnership con Confcooperative Puglia, sarà caratterizzato da eventi, incontri B2b e convegni.

Immancabili le degustazioni presso l’Enoteca dei Vini del Mediterraneo e le masterclass a cura dei professionisti dell’Associazione Italiana Sommelier, che guideranno i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche peculiari della vitivinicoltura pugliese attraverso l’esame visivo e gusto-olfattivo dei bianchi, rosati, rossi e delle bollicine di Puglia.

Il servizio.