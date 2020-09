Un dipendente del Comune di Monopoli è risultato positivo al Coronavirus e per questo motivo il sindaco Angelo Annese ha deciso di chiudere gli uffici comunali per consentire la sanificazione degli ambienti. L’Asl Bari sta effettuando l’attività di contact tracing per rintracciare tutte le persone con cui è venuto a contatto il dipendente negli ultimi giorni. «Vi chiedo scusa – scrive Annese – se alcuni servizi comunali in questi giorni potrebbero non essere garantiti».