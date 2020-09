I Carabinieri della Stazione di Acquaviva delle Fonti coadiuvati dal personale della Stazione CC di Sammichele di Bari hanno tratto in arresto, con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina, un 60enne del posto.

Il soggetto è incappato in uno dei controlli serali effettuati sul territorio di Acquaviva delle Fonti dai militari della locale Stazione Carabinieri. Fermato alla guida della sua utilitaria, i militari hanno subito notato sui sedili posteriori del veicolo, un fucile da caccia occultato con un giubbino. Il fucile subito recuperato dai militari è una doppietta cal.12, con matricola non censita nella Banca Dati in uso alle Forze di Polizia. Pertanto l’arma è stata sottoposta a sequestro probatorio e verrà successivamente analizzata al fine di constatare l’eventuale utilizzo in fatti criminosi.

L’uomo, una volta terminati i primi atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per porto e detenzione abusiva di arma ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.