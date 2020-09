Nella mattinata di ieri, in Largo Ciaia, gli agenti della Volante di zona sono intervenuti per una segnalazione relativa ad una donna di 38 anni che non indossava il dispositivo D.P.I. (mascherina) a bordo di in un mezzo di trasporto pubblico delle FSE, nonostante l’invito rivoltole dal personale preposto al controllo: elevata dai poliziotti la contestazione della violazione alle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19. Successivamente la Volante è intervenuta, su richiesta di un altro conducente di mezzo pubblico, poiché la stessa donna ostacolava il prosieguo del servizio, ostinandosi a non indossare il D.P.I.

Questa volta gli agenti l’hanno anche deferita in stato di libertà all’A.G. competente per interruzione di pubblico servizio. Nel centro città, dalle ore 18.00, i poliziotti degli equipaggi in servizio di controllo del territorio – unitamente a personale della Polizia Municipale – hanno effettuato controlli procedendo alla contestazione di numerose sanzioni per la violazione di norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid 19. I controlli, come disposto dal Sig. Questore di Bari Giuseppe Bisogno, proseguiranno anche nelle prossime serate.