Stavano rubando mandorle da un podere con circa 2mila alberi ubicato in località “Bella Griffi” a Ruvo di Puglia ma sono stati colti sul fatto ed arrestati dai Carabinieri. Si tratta di due uomini rispettivamente di 47 e 32 anni beccati in flagranza di reato con circa 4 quintali di mandorle già raccolti senza avere nessuna autorizzazione da parte del proprietario del fondo. I militari di Ruvo, allertati dalle guardie campestri, sono immediatamente giunti sul posto ed hanno accertato che la refurtiva era già stata caricata in auto tra bagagliaio e parte posteriore. I Carabinieri hanno appurato che i due uomini non avevano autorizzazione per la raccolta e sono stati trovati in possesso anche di bastoni e teloni utilizzati per percuotere gli alberi e raccogliere i frutti. Informata la Procura della Repubblica di Trani, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria e la refurtiva restituita all’avente diritto.

L’attività posta in essere dai militari, in collaborazione con guardie campestri ed aziende agricole, punta a contrastare ogni forma di attività criminale perpetrata ai danni di imprenditori agricoli che si occupano di un settore strategico per l’economia locale e regionale.