Sono stati individuati grazie alle indagini della Polizia Locale i due responsabili del raid vandalico perpetrato la notte tra il 21 e il 22 agosto scorsi in corso Umberto a Molfetta.

I due, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza, avevano deturpato una delle strade principali di Molfetta spargendola di rifiuti.

Entrambi sono stati immortalati mentre aprivano i mastelli trascinandoli lontano dalle abitazioni e gettando il contenuto sul marciapiede e sull’asfalto. La stessa sorte era toccata ai bidoni e alle buste lasciate per la raccolta differenziata. Le immagini dei rifiuti sparpagliati in una delle vie del centro hanno fatto il giro del web scatenando l’indignazione di tutta la comunità cittadina. Gli autori del gesto, due minorenni non residenti a Molfetta sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento, deturpamento e imbrattamento del suolo pubblico.