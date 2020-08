Sono 22 i nuovi casi di Covid19 rilevati in Puglia, nell’esame di 2579 tamponi. Il numero più elevato, 12, è stato registrato in provincia di Bari; altri 7 nella provincia di Foggia, 1 nelle province di Barletta Andria Trani ma anche a Lecce e Taranto. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 281.824 test. Sono 4001 i pazienti guariti e 436 sono i casi attualmente positivi. Dall’inizio dell’emergenza le persone decedute sono state 555. Sono 66 i ricoverati con uno in più rispetto a ieri mentre sono 370 i positivi in isolamento domiciliare.

Per il nuovo caso nella BAT si tratta di una persona rientrata dalla Spagna e la città di Andria resta, in questo momento, la più colpita con i casi attualmente positivi. Anche in provincia di Bari sono cinque quelli registrati di rientro dall’estero precisamente da Spagna, Albania e Grecia mentre in provincia di Foggia c’è un caso di positività di rientro dalla Croazia.