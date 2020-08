Sigilli della Guardia Costiera per una struttura turistico-balneare di circa 25.000 metri quadri sul litorale a sud di Bari in località “San Giovanni” a Polignano a Mare. La struttura, costruita in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e confinante con il demanio marittimo, sarebbe oggetto di numerose violazioni in campo edilizio, demaniale e paesaggistico. Il sequestro preventivo è scattato su disposizione del Tribunale di Bari dopo che il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale la Guardia Costiera ha accertato l’occupazione sine titulo di demanio marittimo mediante un pontile in legno, l’abusiva realizzazione di opere precarie sia nella fascia di rispetto dei 30 metri dal demanio marittimo che nell’area adiacente nonché, notevoli difformità per caratteristiche e tipologia su diverse strutture ivi realizzate, quali: due piscine e opere adiacenti, una struttura bar, una struttura ristorante e alcuni dehors.

L’area di proprietà di un soggetto residente a Bari è risultata in uso a due Società del barese che gestivano rispettivamente una la parte “balneazione” e l’altra la parte “ristorazione”. Il proprietario ed i due soggetti amministratori risultano iscritti nel registro degli indagati. L’attività di vigilanza della Guardia Costiera lungo il litorale proseguirà e sarà ulteriormente intensificata in questa fase finale della stagione estiva.