Ieri a Bari la Polizia di Stato in zona Libertà via Dante Alighieri ha arrestato un 20enne barese con precedenti di Polizia, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi e aggravate.

Alle 12.00 circa una volante, su segnalazione giunta al 113, si portava velocemente all’interno di uno stabile, ove un condomino aveva soccorso una donna con il naso rotto e sanguinante.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno contattato la vittima, che subito denunciava di essere stata poco prima aggredita e picchiata violentemente dal coniuge; la vittima, inoltre, specificava che era stata aggredita in presenza dei suoi due figli minori e che non era la prima volta. Sul luogo sopraggiungeva il 118 che trasportava la giovane donna al pronto soccorso del locale Policlinico mentre i poliziotti nel frattempo rintracciavano l’uomo non lontano dalla sua abitazione e procedevano al suo arresto.

I sanitari del Policlinico, dopo aver apprestato le cure del caso, dichiaravano la donna guaribile in 30 giorni per frattura del setto nasale.

Dopo le formalità di rito, attivate le procedure del “Codice Rosso” per gli eventi di violenza domestica, l’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’A.G. procedente.